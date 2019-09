Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (10.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Deutschland würden sich die Ereignisse überschlagen, was das Thema Wasserstoff angehe: Das Bundesverkehrsministerium wolle die Entwicklung der Wasserstofftechnologie voranbringen. Dazu seien nun neun "Wasserstoffregionen" in Deutschland ausgewählt worden, wie das Ministerium am Dienstag bekannt gegeben habe. Ressortchef Andreas Scheuer habe laut Mitteilung gesagt: "Wir wollen lieber heute als morgen klimafreundlich unterwegs sein. Wasserstoff-Mobilität erfüllt genau das: Tanken in drei Minuten mit einer Reichweite von 500 bis 700 Kilometern." Wichtig sei, dass nun ausreichend Tankstellen bundesweit verfügbar seien.Die neun Regionen sollten "Vorbildregionen" sein. Konkret seien dies: Kiel und Region, Rügen-Stralsund, Landkreis Schaumburg, Weimar und Weimarer Land, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Neustadt an der Waldnaab, Reutlingen sowie Ostallgäu/Fuchstal/Kaufbeuren. Dazu komme die Lausitz, die auch beim Strukturwandel im Zuge des Kohleausstiegs gefördert werde. Im Zentrum der Konzepte solle laut Ministerium die regionale Wasserstoff-Produktion mit Strom aus Erneuerbaren Energien stehen. Es gehe um die langfristige Nutzung von "grünem" Wasserstoff in den Regionen.Zur Produktion von "grünem" Wasserstoff brauche es passende Elektrolyseure. Diese hätten unter anderem ITM Power und Nel im Produktportfolio. Darüber hinaus könne die norwegische Nel auch Tankstellen fertigen. Im dänischen Herning habe das Unternehmen die Weichen für eine Jahresproduktion von bis zu 300 Tankstellen gestellt.Auch die Papiere von Nel hätten zuletzt mit einem Kaufsignal einen positiven Eindruck auf dem Kurszettel hinterlassen. Die Aktie bleibt eine der spannendsten, aber zugleich auch spekulativsten Wetten auf den Durchbruch von Wasserstoff als Energieträger der Zukunft, so Michel Doepke. "Der Aktionär" hat bereits im Oktober 2017 die Nel-Aktie bei 0,30 Euro mit einem Kurspotenzial von 150 Prozent zum Kauf empfohlen. Zwischenzeitlich seien die Papiere danach auf einen Euro gestiegen. (Analyse vom 10.09.2019)Mit Material von dpa-AFX