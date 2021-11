Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,77 EUR -2,21% (30.11.2021, 17:53)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,97 NOK +3,01% (30.11.2021, 16:27)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Investmentbank Jefferies habe die gesamte Wasserstoffbranche genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der jüngsten Analyse dürfte den Anteilseignern durchaus gefallen. Denn Analyst Will Kirkness habe das Rating auf "buy" mit einem Kursziel von 23 Norwegischen Kronen (umgerechnet 2,25 Euro) belassen.Wasserstoff könnte eine gute Lösung für die Reduzierung von CO2-Emissionen in einer so energieintensiven Branche wie Stahl sein. Die vom Kollegen Alan Spence beobachtete Branche wolle bis 2030 rund zehn Prozent "grünen Stahl" erzeugen und bis 2050 komplett umgestellt haben. Die Nachfrage könnte alle Kapazitäten zur Wasserstoff-Elektrolyse brauchen. Die Norweger erschienen mit zwei bereits bestehenden Projekten mit SSAB und nun auch Ovako besonders gut aufgestellt.DER AKTIONÄR sei derzeit ebenfalls bullish für die Aktie des Wasserstoff-Pure-Players gestimmt. Mutige können hier weiterhin einsteigen, so Thorsten Küfner. Ganz wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 1,25 Euro sichere die Position bei der Nel-Aktie nach unten ab. (Analyse vom 30.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: