Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,381 EUR +2,14% (17.09.2018, 13:46)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

3,55 NOK +3,38% (14.09.2018, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (17.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.In Niedersachsen fahre seit dem Wochenende eine Revolution auf Schienen: Alstom habe mit Coradia iLint den weltweit ersten Wasserstoffzug ins Rennen um die Mobilität der Zukunft geschickt. Mithilfe einer Brennstoffzelle werde durch die chemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Energie gewonnen. Sei dies der Anfang eines großen Umdenkens? Bekomme der Wasserstoff als Energieträger nun eine größere Bedeutung zugesprochen?Nel Hydrogen agiere als Global Player und dürfte von der Errichtung einer Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland in besonderem Maße profitieren. Am Aufbau erster H2-Stationen habe das norwegische Unternehmen bereits in Europa, aber auch in Kalifornien mitgewirkt. Das Portfolio umfasse dabei neben Wasserstoff-Betankungslösungen auch Elektrolyseure, die bei der Umsetzung der Power-to-Gas-Technologie eine wichtige Rolle spielen. Die Nel-Aktie gehöre in jedes spekulativ ausgerichtete Depot, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: