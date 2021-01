Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

3,358 EUR +7,28% (08.01.2021, 22:26)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

34,57 NOK +5,33% (08.01.2021, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (09.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Noch vor nicht allzu langer Zeit sei das morwegische Unternehmen nur Insidern ein Begriff gewesen, vor drei Jahren nicht einmal ihnen. Nel sei kein Small Cap mehr, sondern mit knapp 4,5 Mrd. Euro Börsenwert ein Mid Cap. Zwar mit Potenzial, aber eines sei die Aktie nicht mehr: Ein Kandidat auf Kursvervielfachung innerhalb kurzer Zeit. Schließlich sei die Nel-Aktie bereits sehr ordentlich gelaufen - Gewinnmitnahmen würden und sollten niemanden überraschen. Dazu rate auch Nel-Entdecker und "Der Aktionär"-Redakteur Michel Doepke.Nel sei mehr als nur gut gelaufen. Die Kursentwicklung der vergangenen Jahre seit Empfehlung sei als herausragend zu bezeichnen. Anleger, die hier investiert seien, seien gut beraten einen Teil der Gewinne zu realisieren. Eine Konsolidierung sei überfällig, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2021)Börsenplätze Nel-Aktie: