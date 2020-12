Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,195 EUR +4,47% (04.12.2020, 15:26)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

22,50 NOK -3,76% (03.12.2020, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen werde mittlerweile mit 3,1 Mrd. Euro an der Börse bewertet. Für 2021 erwarte der Markt aber nur einen Umsatz von rund 100 Mio. Euro, woraus sich ein knackiges Kurs-Umsatz-Verhältnis von 31 ergebe.Von den zwölf Analysten, die sich regelmäßig mit der Nel-Aktie befassen würden, würden derzeit nur fünf zum Kauf raten. Darunter die Analysten der Bank of America, die das Kurspotenzial auf 30 NOK (Norwegische Kronen, 2,81 Euro) beziffern würden. Drei Experten würden den Wasserstoff-Wert derzeit als Halteposition einstufen, wie z.B. SEB Equities. Das Kursziel von Analyst Anders Rosenlund liege hierbei bei 20 NOK (1,88 Euro).Vier Analysten würden derzeit für die Nel-Aktie den Daumen senken. Besonders pessimistisch sei Ole Andreas Krohn, der das Papier mit "verkaufen" und einem Kursziel von lediglich 5 NOK (0,47 Euro) einstufe. Vor Kurzem habe auch Kepler Cheuvreux im Rahmen einer Ersteinschätzung vom Kauf der Nel-Aktie abgeraten. Das Votum von Analyst Andreas Ertheussen laute "reduce", das Kursziel liege bei 18,50 NOK (1,74 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link