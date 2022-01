Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3725 EUR -5,54% (10.01.2022, 16:36)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,795 NOK -4,20% (10.01.2022, 16:19)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel starte mit einem Minus von rund 3,5 Prozent schwach in die neue Handelswoche. Damit setze sich die jüngste Abwärtsdynamik fort und auch die bisher standhafte Unterstützung sei nun gefallen. Damit Anleger nun keinen Schiffbruch erleiden würden, müssten sie jetzt auf diese Marken achten.Technologie und kapitalintensive Wertpapiere, wie jene aus der Wasserstoff-Branche, stünden weiter unter Druck. Die Aktie von Nel rutsche am heutigen Montag nachhaltig unter die Unterstützung bei 14,24 Norwegische Kronen (NOK). Damit sei nun ein frisches Verkaufssignal ausgelöst worden und weiterer Abwärtsdruck entstehe. Der nächste Support stehe bei 12,81 NOK bereit.Etwas tiefer, bei 11,89 NOK, befinde sich zudem das Jahrestief aus dem vergangenen Jahr. Diese Marke stelle eine massive Unterstützung dar. Anleger würden nun hoffen, dass sich die Bullen spätestens an dieser Marke wieder aus der Deckung wagen und eine Erholung einleiten würden.Die Lage bei der Nel-Aktie spitze sich weiter zu. Der Chart sei angeschlagen und kurzfristig müsse mit weiteren Kursverlusten gerechnet werden. Investierte Anleger würden den Stopp bei 1,35 Euro beachten. Ein Neueinstieg sei aktuell nicht zum Empfehlen. Zunächst müsse sich die Lage stabilisieren und ein nachhaltiger Boden ausgebildet werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Nel.