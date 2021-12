Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,51 EUR -1,15% (23.12.2021, 11:55)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,25 NOK -1,33% (23.12.2021, 11:38)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Nel-Aktie befinde sich nach der starken Erholung im Oktober seit rund sechs Wochen in einer Konsolidierungsphase. Nachdem auch der GD200 und GD50 im Bereich der Marke von 17 bis 18 Norwegische Kronen (NOK) keinen nachhaltigen Halt hätten geben können, sei der Kurs bis auf ein Mehrwochentief bei 14,24 NOK gefallen. An diesem Level befinde sich auch ein technischer Support.Die Bullen würden die Handelswoche nutzen, um von diesem Niveau aus einen ersten Erholungsversuch einzuleiten. Vom Tief aus habe die Nel-Aktie in vier Tagen 8,3 Prozent zugelegt. Wichtig sei jetzt, dass die Käufer möglichst zeitnahe die Hürde bei 16,41 NOK knacken würden. Mit dem dann entstehenden Kaufsignal sollte die Dynamik ausreichen, um wieder bis an den GD200 vorzustoßen. In diesem Bereich befinde sich auch ein ausgeprägtes Volumen-Peak, dass den Bullen zusätzlichen Rückenwind verleihe.Das Sentiment im H2-Sektor sei angeschlagen aber in den letzten Tagen helle sich die Stimmung wieder etwas auf. Bei der Nel-Aktie könne noch keine Entwarnung gegeben werden, aber die Chancen für einen baldigen Rebound würden höher, da sich die technischen Anzeichen verdichten würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: