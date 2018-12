Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe einen Zuschuss für Forschung und Entwicklung i.H.v. 1 Mio. Euro vom dänischen Energy Technology Development and Demonstration Program (EUDP) erhalten. Damit solle Nel die Entwicklung der Wasserstoff-Stationen für Schwerlastfahrzeuge vorantreiben. Wie Nel mitteile, sei die neue Technologie auch für die Realisierung des Projektes mit Nikola Motor von Bedeutung.Derweil glänze die Nel-Aktie charttechnisch weiterhin mit einer hohen Relativen Stärke.Im schwachen Marktumfeld beiße sich die Nel-Aktie trotz des zuletzt sehr positiven Newsflow am Widerstand bei 4,70 NOK (Norwegische Kronen) die Zähne aus. Investierte Anleger sollten kein Stück des hochinteressanten Wasserstoff-Players aus der Hand geben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: