Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,58 NOK +1,42% (174.12.2018, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (18.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Seit dem starken Kursanstieg Anfang Oktober konsolidiere die Nel-Aktie in einer volatilen Dreiecksformation. Im schwachen Gesamtmarkt schlage sich der Wasserstoff-Spezialist wacker, auch dank der anhaltend guten Nachrichtenlage. Das norwegische Unternehmen könne an die jüngste Erfolgsserie anknüpfen: Für den Öl-Riesen Shell werde Nel zwei Wasserstofftankstellen in die Niederlande liefern. Weitere Aufträge seien dank der neuen Rahmenvereinbarung in den kommenden Monaten und Jahren sehr wahrscheinlich. Es bleibe dabei: Nel gehöre zu den spannendsten, aber auch spekulativsten Werten im Zukunftsmarkt Wasserstoff. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben. Neueinsteiger sollten den nachhaltigen Sprung über die Marke von 4,70 NOK (Norwegische Kronen) abwarten. Dies würde ein massives Kaufsignal bedeuten, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vbom 18.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,46 EUR -0,22% (18.12.2018, 13:05)