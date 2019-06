Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (18.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der steile Kursanstieg der Nel-Aktie in den vergangenen Monaten sei übertrieben gewesen. Der Vorfall an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo habe dann für eine scharfe Korrektur gesorgt. Auch wenn das norwegische Unternehmen mittlerweile so bißchen aus dem Schneider sei, werde die gesamte Wasserstoffbranche unter der Explosion leiden. Bei Nel sei ohnehin nicht alles optimal. Er glaube nicht an eine Wiederaufnahme des steilen Aufwärtstrends, so Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.06.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: