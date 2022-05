Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,17 NOK +0,38% (16.05.2022, 09:33)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist sei bei zahlreichen Projekten rund um den Globus vertreten. In Spanien, genauer genommen in Puertollano, habe mithilfe eines großen PEM-Elektrolyseurs (Leistung von 20 Megawatt) von Nel vor Kurzem ein wichtiges Vorhaben realisiert und offiziell eingeweiht werden können. Laut Nel handele es sich bei bei der Anlage um die größte Europas. Mit dem Elektrolyseur würden die Kohlenstoffdioxid-Emissionen der Düngemittelproduktion von Fertiberia reduziert. Um grünen Wasserstoff überhaupt produzieren zu können, beziehe das Unternehmen Strom aus einem Solarpark von Iberdrola.Nel habe einmal mehr mit dem großen Projekt in Spanien gezeigt, dass das Unternehmen über eine ausgereifte Technologie im Elektrolyseur-Markt verfügt. Dennoch müssten die Norweger weitere Großaufträge an Land ziehen, um dauerhaft eine Milliarden-Euro-Bewertung zu rechtfertigen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch, dass das gelinge. Aktuell dränge sich aber auch aus charttechnischen Aspekten kein Einstieg auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2022)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,3105 EUR +2,38% (16.05.2022, 09:48)