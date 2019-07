Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Rund drei Monate gehöre die Nikola World schon wieder der Vergangenheit an. Seitdem sei es ruhig um den US-Hersteller von wasserstoffbetriebenen Trucks geworden, der zu den wichtigsten Auftraggebern von Nel gehöre. Schließlich plane das Start-up, in den kommenden Jahren mehrere Hundert Wasserstoff-Tankstellen zu errichten. Die große Preisfrage laute: Bekomme Nel den kompletten Auftrag?Inwiefern Nel in den Genuss weiterer Aufträge (gerade nach der Tankstellen-Explosion bei Oslo) von Nikola Motor komme, bleibe abzuwarten. Die Frage treibe allerdings die Anleger um, gerade weil es von Seiten des Start-ups seit der Nikola World Mitte April relativ ruhig zugehe. Nikola Motor habe zumindest vor Kurzem die Partnerschaft mit Nel via Twitter bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: