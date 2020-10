Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (20.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Am Sontag habe zunächst "Dagens Naeringsliv" über die Pläne von Everfuel in Sachen Listing an der Osloer Börse berichtet. Nun sei es amtlich: Das Spin-Off von Nel strebe eine Notierung am Merkur Market an. "Der Aktionär" gebe eine Übersicht zu den wichtigsten Eckdaten des geplanten Börsengangs von Everfuel.Via Privatplatzierung sollten bis zu 13,2 Millionen Aktien zu 22 Norwegische Kronen ausgegeben werden. Everfuel könnte damit Bruttoeinnahmen von bis zu 290 Millionen Kronen (knapp 26,4 Millionen Euro) generieren. Daraus resultiere eine mögliche Marktkapitalisierung von 1,32 Milliarden Kronen (circa 120 Millionen Euro).Everfuel wolle die frischen Mittel vom Listing für die Erweiterung der Aktivitäten in Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Belgien verwenden. Darüber hinaus sollten die Erlöse in Form von Beteiligungen und Betriebskapital für laufende und neue Projekte, Forschung und Entwicklung sowie technische Entwicklung, Aufbau der Organisation und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.Das Closing für die Privatplatzierung werde für Mittwoch (21. Oktober) erwartet. Everfuel peile ein Listing nur wenige Tage nach der erfolgreichen Transaktion an. Aktuell erwarte die Gesellschaft den ersten Handelstag am oder um den 29. Oktober.Das Thema Wasserstoff sei und bleibe en vogue. Die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Börsengang von Everfuel könnten kaum besser sein. Von einem erfolgreichen Listing sollte auch Nel profitieren können. Denn mit den finanziellen Mitteln könne Everfuel wichtige Projekte vorantreiben und neue Aufträge beispielsweise beim Partner Nel platzieren."Der Aktionär" wird den Börsengang von Everfuel weiter mit Argusaugen verfolgen, so Michel Doepke. (Analyse vom 20.10.2020)