Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6295 EUR +0,96% (28.08.2019, 15:05)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,295 NOK -1,33% (27.08.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (28.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt. Einem bequemen Cashpolster und Auftragsbestand auf Rekordhoch stünden tiefrote Zahlen unter den Erwartungen gegenüber. Ohne klare Richtung tendiere auch die Nel-Aktie nach den Ergebnissen.Bei Nel zähle aber vor allem eines: Die Zukunftsaussichten. Und die seien auch nach der Zahlenvorlage intakt. Klar sei allerdings auch, dass in der Bewertung des Unternehmens mit einem Börsenwert von gut 750 Mio. Euro viel Fantasie eingepreist sei. Dem gegenüber stehte aktuell ein zu erwartender Jahresumsatz von um die 55 Mio. Euro. Investierte Anleger sollten sich aber davon nicht beunruhigen lassen. Die Nel-Aktie bleibe eine spannende Spekulation auf den Durchbruch der Wasserstoff-Technologie, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: