Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,00 NOK -14,53% (21.09.2020, 11:27)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (21.09.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Rücktritt von Nikola-Gründer Trevor Milton belaste nicht nur die Aktie seines Unternehmens, sondern auch die von Nel. Schließlich gehöre der US-Start-up zu den wichtigsten Kunden des Wasserstoff-Players des norwegischen Partners. Potenzielle Folgeaufträge seien in der extrem hohen Börsenbewertung schon eingepreist worden. Kein Wunder, dass Anleger nach dem überraschenden Rücktritt von Milton noch stärker an Nikola zweifeln und damit auch die Nel-Aktie abstrafen würden. Hinzu komme, dass Nel auch ein Aktionär von Nikola sei. Der Kurseinbruch bei der Nikola-Aktie reduziere dadurch auch den Wert der Beteiligung.Das Drama um Nikola belaste die Nel-Aktie massiv. Inzwischen habe sich auch das Chartbild stark eingetrübt. Investierte Anleger sollten die Nerven bewahren und den Stopp bei 1,20 Euro beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,4415 EUR -17,42% (21.09.2020, 11:41)