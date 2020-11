Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (12.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Ende Juni habe Nel einen Auftrag für die Lieferung von mehreren Wasserstoff-Tankstellen in Kalifornien bekannt gegeben. Nun würden die Norweger weitere Details zu der Order offen legen. Beim damals angekündigten "großen internationalen Unternehmen" als Kunden handle es sich dem Vernehmen nach um die japanische Iwatani.Genauer genommen habe Iwatani Corporation of America, eine Tochtergesellschaft des japanischen Konzerns, den Auftrag platziert. "Wir fühlen uns sehr geehrt, dass Iwatani und Toyota unsere H2Station-Wasserstoff-Tankstellenlösungen zur Stärkung der Wasserstoff-Infrastruktur in Südkalifornien ausgewählt haben", so Ulrik Torp Svendsen, Großkundenbetreuer von Nel Hydrogen Fueling.Laut Nel belaufe sich der Auftragsgegenwert auf mehr als 150 Millionen Norwegische Kronen (etwa 14 Millionen Euro). Die Order umfasse 14 H2-Station-Module, die an sieben Standorten im Jahr 2021 installiert werden sollten.Investierte Anleger bleiben dabei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link