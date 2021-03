Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (09.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Aktie vom Wasserstoff-Spezialisten Nel steige am Dienstag um rund zwölf Prozent bis an die Kursmarke von 2,40 Euro. Ausgelöst worden sei der Kurssprung von zwei Kaufempfehlungen norwegischer Investmentbanken. Wie am Montag bereits angedeutet, sehe die charttechnische Situation nun nach einem Turnaround aus.Nachdem das Papier am Freitag den Abwärtstrend kurz habe stoppen können, sei es am Montag umso deutlicher bergab gegangen. Mehr als sechs Prozent habe die Nel-Aktie verloren und damit so tief gestanden, wie seit einem viertel Jahr nicht mehr.Aus charttechnischer Sicht sei mit dem Erreichen der 200-Tage-Linie ein interessantes Preisniveau erreicht worden. Von dort aus sei es am heutigen Handelstag mit einem ordentlichen Kurssprung nach oben gegangen.Die nächsten Handelstage würden zeigen, ob der Chart-Turnaround nachhaltig sei. Die Aktie müsste sich über der Unterstützung bei der GD200 halten und als nächste Hürde die 100-Tage-Linie bei 2,44 Euro überwinden. Dann wäre der Abwärtstrend vorerst gestoppt.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 1,90 Euro, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2021)