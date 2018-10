Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,451 EUR -4,04% (26.10.2018, 13:04)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,49 NOK +1,35% (25.10.2018)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt schlage sich das Wertpapier wacker und gebe unverändert eine gute Figur ab.Für frische Impulse könnten in Kürze zwei Events sorgen: Zum einen stehe eine weitere Meldung des Partners Nikola Motor im Oktober aus. Für die kommenden Tage habe Nikola Motor eine weitere Meldung via Twitter angekündigt. Möglicherweise gebe das Start-up ein Update zur geplanten Tankinfrastruktur, bei der Nel bereits einen Mega-Auftrag an Land gezogen habe. Aber auch andere Neuigkeiten zu weiteren Kunden, aktuellen Bestellungen oder zum Roll-Out könnten für den Titel förderlich sein.Zum anderen werde Nel am 01.11. Quartalszahlen präsentieren. Für 8:00 Uhr mitteleuropäische Zeit finde der Conference Call statt. Im vorherigen Berichtszeitraum habe die steigende Nachfrage nach Elektrolyseuren und Wasserstoffbetankungslösungen bei Nel für ein Wachstum von 247% auf 135,8 Mio. Norwegische Kronen (rund 14 Mio. Euro) gesorgt. Beim EBITDA befinde man sich weiterhin in der Verlustzone.Kurse von unter 4,00 Norwegische Kronen können spekulativ ausgerichtete Neueinsteiger zum Kauf nutzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Nel-Aktienanalyse (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link