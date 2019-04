Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (01.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Es sei April und für alle Wasserstoff-Fans stehe eines der größten Events des Jahres auf der Agenda: die Nikola World in Arizona. Dort werde das Start-up Nikola Motor seine Trucks mit Brennstoffzellen präsentieren. Nel-Aktionäre würden sich die Frage stellen, inwiefern das norwegische Unternhemen in den Genuss weiterer Aufträge komme. Schließlich wolle Nikola Motor die größte Wasserstoffbetankungsinfrastruktur der Welt auf die Beine stellen. Nel habe die passenden Produkte dafür im Portfolio und ein Anfang sei bereits gemacht.Nikola Motor habe via Twitter bekanntgegeben, die erste Wasserstoff-Station errichtet zu haben. Die Börse scheine bereits auf potenzielle Folgeaufträge zu spekulieren. Denn in den letzten Monaten ist die Börsenbewertung von Nel auf über 700 Mio. Euro angestiegen. Dem gegenüber stehe ein zu erwartender Jahresumsatz von etwa 64 Mio. Euro und rote Zahlen. Heiße: Nel-Chef Jon-Andre Løkke müsse jetzt endlich liefern. Charttechnisch hingegen bleibe die Nel-Aktie eine Augenweide. Daher gelte weiter: Dabeibleiben und auf mögliche Folgeaufträge von Nikola Motor oder anderen Partnern spekulieren, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: