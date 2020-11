Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,7725 EUR +3,05% (09.11.2020, 14:16)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,97 NOK +0,80% (06.11.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (09.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe am vergangenen Donnerstag seine Q3-Zahlen veröffentlicht und die Prognose der Analysten deutlich verfehlt. Dank der bullishen Stimmung am Gesamtmarkt habe die Nel-Aktie allerdings trotzdem stark zugelegt und könnte heute sogar gleich zwei neue Kaufsignale generieren.Ende Oktober habe die Nel-Aktie erneut die starke Unterstützungszone, welche zwischen 15 und 17 NOK (Norwegische Kronen, entspreche 1,57 Euro) verlaufe. In diesem Bereich sei es schließlich zum Rebound gekommen, woraufhin das Papier um rund 20% bis heute zugelegt habe.Inzwischen bilde sich am Chartbild sogar eine Dreiecksformation ab, die der Kurs seit dem September-Tief bei 14,95 NOK ausbilde. Während der aktuellen Aufwärtsbewegung habe die Nel-Aktie am heutigen Handelstag zuerst die 100-Tage-Linie bei 19,39 NOK durchbrochen und stehe nun direkt an der oberen Begrenzungslinie des Dreiecks bei 19,90 NOK. Schließe sie heute über diesem Widerstand, würde das die charttechnische Formation auflösen. Mit Hilfe dieses Kaufimpulses dürfte die Nel-Aktie das Mehrjahreshoch bei 23,34 NOK in Angriff nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link