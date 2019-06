Börsenplätze Nel-Aktie:



0,67 EUR +12,13% (27.06.2019, 19:47)



6,325 NOK +9,52% (27.06.2019, 16:25)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nel werde am Freitag zwei Pressekonferenzen im Hotel Continental in Oslo durchführen und weitere Details zur aktuellen Situation bekannt geben. Um 11:00 Uhr starte die Veranstaltung in norwegischer Sprache für Journalisten, Investoren, Analysten und die Allgemeinheit. Die internationale Pressekonferenz auf Englisch beginne um 15:00 Uhr.Ebenfalls positiv zu werten: Die externe Untersuchung durch Gexcon, Nel und die zuständigen Behörden sei abgeschlossen worden. Und die Wasserstoff-Stationen der vorherigen Generation und die Tankstellen in den USA und Korea hätten ein anderes Konzept und Design für Hochdruckspeicher, sodass ein Vorfall wie bei der Station bei Oslo nicht auftreten könne.Nel befinde sich auf einem guten Weg, das Vertrauen der Investoren und der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Könne das Unternehmen auf den Pressekonferenz jegliche Schuld von sich weisen, sollte die Aktie eine kräftige Erholungsbewegung starten. Anleger würden bereits auf dieses Szenario setzen, die Papiere würden die Marke von 6 NOK (Norwegische Krone) wieder klar hinter sich lassen und knapp 10 Prozent zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link