Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (10.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie zeige sich momentan wieder von ihrer wilden Seite. Erst vor rund zwei Wochen sei das Papier nach oben ausgebrochen und habe dabei ein neues Mehrjahreshoch markiert. Zwischenzeitlich habe der Titel aber wieder seine Kursgewinne verloren.Mithilfe mehrerer Kaufsignale habe die Nel-Aktie im November in der Spitze um 65 Prozent zugelegt. Dabei habe der Kurs Mitte November die 50- und die 100-Tage-Linie bei 1,76 und 1,81 Euro durchbrochen. Wenige Tage darauf sei die Dreiecksformation aufgelöst worden, die der Wert seit September ausgebildet habe.Der norwegische Titel habe sich innerhalb von zwei Wochen dynamisch nach oben bewegt und habe schließlich am 27. November den massiven Widerstand durchbrochen, der vom Mehrjahreshoch bei 2,20 Euro ausgehe. Infolge dieses Kaufsignals habe sich der Höhenflug bis knapp unter das Kursziel von 2,50 Euro fortgesetzt. Von dort aus habe die Nel-Aktie jedoch wieder stark zurückgesetzt und schwanke jetzt um das Ausbruchslevel bei 2,20 Euro.Aus charttechnischer Sicht werde es heute bei der Nel-Aktie richtig spannend. Investierte Anleger bleiben dabei, verlieren aber nie den spekulativen Charakter der Aktie aus den Augen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 1,40 Euro sei Pflicht. (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link