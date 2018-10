Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse des Aktienexperten Michel Doepke von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) einen größeren Kursrücksetzer abzuwarten.In Niedersachsen habe Alstom mit der Coradia iLint den global ersten Wasserstoffzug auf die Schienen gebracht. Das Projekt scheine in Deutschland endlich politischen Anklang zu finden. Wie "BusinessPortal Norwegen" berichte, unterstütze das Ressort von Bernd Althusmann, Wirtschafts- und Verkehrsminister von Niedersachsen, den Kauf von 14 weiteren Wasserstoffzügen. Für eine reibungslose Mobilität seien auch Elektrolyseure und Stationen notwendig, die die Züge regelmäßig mit dem nötigen Wasserstoff versorgen würden. Dafür habe Alstom das H2-Konsortium Westküste gewählt. In diesem Bündnis aus unterschiedlichen Unternehmen sei auch Nel Hydrogen vertreten. Es sei möglich, dass Nel den einen oder anderen Auftrag in den nächsten Jahren gewinne.Nach Ansicht des Aktienexperten gehöre Nel Hydrogen zu den spannendsten Playern im Bereich Wasserstoff. In den vergangenen Tagen sei die Nel-Aktie aber etwas heiß gelaufen. Sie habe den Widerstand um die 3,75 Norwegische Kronen geknackt, um im Anschluss eine Rallye von rund 20% zu starten. Dazu habe der positive Newsflow beigetragen.