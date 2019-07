Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6795 EUR -3,75% (18.07.2019, 15:35)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,50 NOK -6,81% (18.07.2019, 14:48)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (18.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Von Unternehmensseite könne Nel derzeit nicht mit Aufträgen aufwarten. Ohne Impulse von fundamentaler Seite dürfte es aber schwierig werden, wieder nachhaltig in höhere Kursregionen vorzustoßen. Kein Wunder, dass die Aktie auch aufgrund der hohen Bewertung (etwa der 15fache Jahresumsatz) bei Shortsellern hoch im Kurs stehe. Zwei Leerverkäufer hätten zuletzt ihre Positionen etwas reduziert.Bogle Investment Management und Marshall Wace hätten ihre Short-Engagements von 0,80 auf 0,67 Prozent respektive von 1,70 auf 1,68 Prozent abgebaut. Das gehe aus den aktuellen Zahlen von "Finanstilsynet" hervor.Vor neun Tagen hätten die Leerverkäufer noch höhere Positionen gehalten. Die Position von PDT Partners hingegen sei unverändert geblieben.Nun ringe die Aktie mit der 100-Tage-Linie bei 6,57 Norwegische Kronen. Im Bereich von 6,25 Kronen (etwa 0,65 Euro) befinde sich eine weitere wichtige Unterstützung.Ausnahmslos mutige Anleger versuchen, auf diesem Niveau eine Position zu eröffnen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 0,50 Euro sei jedoch Pflicht. (Analyse vom 18.07.2019)