Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,673 EUR -0,30% (21.08.2019, 11:05)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,77 Norwegische Kronen +2,58% (20.08.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (23.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe von den zuletzt gemeldeten Deals mit dem Düngemittelhersteller Yara und dem Unternehmen Everfuel nur kurzfristig profitieren können. Das Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten befinde sich weiterhin im mittelfristigen Abwärtstrend. Kommende Woche könnte aber Bewegung in die Nel-Aktie kommen: Am Mittwoch (28. August) lege das Unternehmen die Zahlen für das zweite Quartal vor.Nel bleibe einer der spannendsten Wasserstoff-Player auf dem Kurszettel. Das Management rund um CEO Jon André Løkke müsse jedoch nach den Deals mit Yara und Everfuel weitere lukrative Aufträge vermelden, um die hohe Börsenbewertung zu rechtfertigen. Allen voran das Projekt mit Nikola Motor dürfe nicht ins Wasser fallen. Investierte Anleger könnten mit Stopp bei 0,52 Euro investiert bleiben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: