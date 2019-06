Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,6045 EUR +1,60% (25.06.2019, 20:07)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,84 NOK +1,92% (25.06.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (25.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktie auf immer noch sehr sportlichem Niveau - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) im Interview mit "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Die Explosion in der Tankstelle bei Oslo habe zwar nichts mit der Technologie von Nel zu tun gehabt, aber mit Wasserstoff doch schon. Die Warnschilde an den Tankstellen würden recht bedrohlich aussehen, glaube der Aktienprofi. Damit die aktuelle Bewertung von Nel gerechtfertigt wäre, müsste das Unternehmen extrem stark wachsen und das tue es nicht. Man schreibe rote Zahlen. Sollte der Wasserstoff-Durchbruch überhaupt kommen, würde das in fünf bis zehn Jahren passieren und das sei doch ein bisschen spät.Die Nel-Aktie ist von der Übertreibungsphase auf ein Niveau, das der Börsenexperte immer noch sehr sportlich, sehr teuer findet, zurückgekommen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.06.2019) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: