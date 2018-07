Börse Frankfurt-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (06.07.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel Hydrogen habe sich perfekt in der Nische positioniert. Der Mega-Auftrag vom Start-up Nikola Motor aus den USA unterstreiche die Ausnahmestellung der Norweger im Markt für Lösungen rund um das Thema Wasserstoff. DER AKTIONÄR rechne in den nächsten Monaten mit einer Fortsetzung des positiven Newsflows. In dieser Woche habe Nel erneut Aufträge aus Norwegen und Deutschland an Land ziehen können.Die Nel-Aktie bleibt ein spekulativer Kauf für Investoren mit Weitblick, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: