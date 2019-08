Frankfurt-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:

19,06 EUR +7,11% (12.08.2019, 13:47)



Tradegate-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:

19,00 EUR +1,76% (12.08.2019, 14:06)



NASDAQ-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:

21,04 USD +0,57% (12.08.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Nektar Therapeutics-Aktie:

US6402681083



WKN Nektar Therapeutics-Aktie:

165417



Ticker-Symbol Nektar Therapeutics-Aktie:

ITH



NASDAQ Ticker-Symbol Nektar Therapeutics-Aktie:

NKTR



Kurzprofil Nektar Therapeutics Inc.:



Nektar Therapeutics (ISIN: US6402681083, WKN: 165417, Ticker-Symbol: ITH, NASDAQ-Symbol: NKTR), gegründet in 1998, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Arzneimittel in Bereichen mit hohem medizinischen Bedarf entdeckt und entwickelt. Die Forschungs- und Entwicklungspipeline des Unternehmens für neue Prüfpräparate umfasst Behandlungen für Krebs, Autoimmunerkrankungen und chronische Schmerzen. (12.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nektar Therapeutics-Aktienanalyse des Analysten David Steinberg von Jefferies & Co:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt David Steinberg, Analyst von Jefferies & Co, die Aktien von Nektar Therapeutics (ISIN: US6402681083, WKN: 165417, Ticker-Symbol: ITH, NASDAQ-Symbol: NKTR) nur noch zu halten.Nektar Therapeutics habe von Produktionsproblemen berichtet, die in klinischen Studien mit bempeg zu einer Variabilität geführt hätten.Die Mitteilungen hätten dazu geführt, dass die Unsicherheiten hinsichtlich des wichtigsten Programms von Nektar zugenommen haben.Das Management versuche den Eindruck zu vermitteln, die Probleme in den Griff zu bekommen. Diese Hypothese dürfte aber noch nicht in allernächster Zeit belastbar überprüfbar sein, so der Analyst David Steinberg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nektar Therapeutics-Aktie: