Die Nebelhornbahn-AG (ISIN: DE0008271107, WKN: 827110, Ticker-Symbol: NHB) wurde 1927 gegründet und betreibt eine Seilbahn auf den Gipfel des Nebelhorns in den Allgäuer Alpen. Die Nebelhornbahn ist seit 1930 im Einsatz und wurde seitdem mehrfach erneuert und saniert. Das Kerngeschäft der Nebelhornbahn-AG besteht im Betrieb der Nebelhorn-Bergbahn sowie den dazu gehörigen Gastronomiebetrieben in Oberstdorf (Allgäuer Alpen). Das Nebelhorn ist ein beliebtes Ausflugsziel und bietet im Sommer ein breites Wander-, Touren- und Kletterangebot sowie ein großes, beschneites Skigebiet im Winter. Die Region in den Allgäuer Alpen zeichnet sich als höchstes Skigebiet im Allgäu aus, wobei die Bergbahn pro Jahr mehr als 450.000 Gäste auf das Nebelhorn befördert. (11.08.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nebelhornbahn-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, stufen die Aktie der Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft (ISIN: DE0008271107, WKN: 827110, Ticker-Symbol: NHB) weiterhin mit dem Rating "kaufen".Im vergangenen GJ 2018/2019 habe die Nebelhornbahn-AG bei einem Gästeaufkommen von 464.000 Besuchern Umsatzerlöse in Höhe von 10,74 Mio. EUR erwirtschaftet und habe damit das dritte Jahr in Folge einen zweistelligen Millionenumsatz erzielen können. Im Vergleich zum Vorjahresumsatz (VJ: 10,98 Mio. EUR) seien hierbei insbesondere wetterbedingt geringere Umsatzerlöse aufgrund einer hierdurch verringerten Gästeanzahl (VJ: 501.000) erwirtschaftet worden. Parallel zu den geringeren Umsatzerlösen des abgelaufenen Geschäftsjahres hätten sich ebenfalls die Ergebniskennzahlen rückläufig entwickelt. So sei das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 4,6% auf 2,71 Mio. EUR gesunken (VJ: 2,84 Mio. EUR). Auf Netto-Ebene habe sich ein Rückgang um 15,1% auf 0,45 Mio. EUR ergeben (VJ: 0,53 Mio. EUR).Des Weiteren seien im Herbst des vergangenen Geschäftsjahres bereits erste notwendige und vorbereitende Baumaßnahmen (erste Fundamente, Bauplätze, Materialseilbahn etc.) für den Neubau der Hauptbahn erfolgreich durchgeführt worden. Nachdem im Mai 2020 die beschleunigte Umsetzung des Großprojektes beschlossen worden sei, seien ebenfalls die Bautätigkeiten im laufenden Geschäftsjahr intensiviert worden. So sei bspw. im gleichen Monat mit der Entkernung, dem Aushub und dem Fundament-Arbeiten für die neue Talstation begonnen worden. Im nachfolgenden Monat Juni sei die Talstation abgerissen und erste Stützen für die neue Hauptbahn errichtet worden. Weitere Bautätigkeiten seien an verschiedenen Bereichen der Nebelhornbahn vorgenommen worden. Insgesamt werde das umfassende Großprojekt mit Hochdruck vorangetrieben.Aufgrund der Corona-bedingten vorzeitigen Beendigung der Wintersaison und des zeitlich vorgezogenen Rundum-Neubaus der Hauptbahn ohne Gästebetrieb im Sommer würden die Analysten für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 Umsatzerlöse in Höhe von 4,06 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis in Höhe von -4,61 Mio. EUR erwarten.In dem darauffolgenden Geschäftsjahr 2021/2022 würden die Analysten mit einem anhaltenden Neuigkeitseffekt und nun wieder mit einem regulären Geschäftsbetrieb während der Sommer- und Wintersaison rechnen. Für diese Geschäftsperiode würden die Analysten Umsatzerlöse in Höhe von 13,23 Mio. EUR und ein Nettoergebnis in Höhe von 0,58 Mio. EUR prognostizieren. Für das nachfolgende Geschäftsjahr 2022/2023 würden sie auf Basis eines erneuten Besucheranstiegs aufgrund einer höheren Bekanntheit der "neuen Nebelhornbahn" mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 13,58 Mio. EUR und einem Nettoergebnisanstieg auf 0,86 Mio. EUR kalkulieren. Im Folgejahr 2023/2024 sollten die Umsatzerlöse und das Nettoergebnis erneut auf 13,92 Mio. EUR bzw. 1,07 Mio. EUR zulegen können.Auf Basis ihrer Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre hätten die Analysten unter Anwendung ihres DCF-Modells ein Kursziel für die Nebelhornbahn-AG von aktuell 45,60 EUR je Aktie ermittelt (zuvor: 50,02 EUR) und damit ihr bisheriges Kursziel gesenkt. Hauptursächlich hierfür seien zwei gegenläufige Effekte. Einerseits seien die Gesamtinvestitionen für den Rundum-Neubau der Hauptbahn aufgrund von zusätzlichen städtebaulichen Investitionen höher ausgefallen als von den Analysten zuvor erwartet und hätten damit zu einer Anhebung ihrer bisherigen Capex-Prognosen geführt. Andererseits habe der einsetzende Rollover-Effekt einer hierdurch bedingten stärkeren Kurszielsenkung entgegengewirkt.Durch die begonnene Erneuerung der Nebelhornhauptbahn habe das Management des Unternehmens einen weiteren Wachstumsimpuls gesetzt und daneben den allgemeinen Qualitätsansatz des Tourismusbetriebs untermauert. Hierdurch sollte ebenfalls die Ertragskraft und Rentabilität der Gesellschaft zukünftig deutlich ansteigen. Daneben würden die Analysten damit rechnen, dass durch die erfolgreiche Umsetzung des Großprojektes für das Unternehmen eine neue Ära beginne und die Nebelhornbahn hierdurch in neue wirtschaftliche Dimensionen vorstoße und zugleich ihre Marktposition und eigene Marke nochmals deutlich stärke.