London Stock Exchange-Aktienkurs National Grid-Aktie:

949,94 GBp -0,10% (21.05.2021, 12:04)



Kurzprofil National Grid plc:



National Grid plc (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NNGF, London: NG/, Nasdaq OTC-Symbol: NGGTF) ist eine international tätige Unternehmensgruppe im Bereich Energieversorgung. Die Geschäftssegmente sind in UK Stromversorung, UK Gasversorgung und Gasverteilung, US Regulated und andere Aktivitäten gegliedert. Der Konzern besitzt und betreibt Stromnetze in Großbritannien und Wales wie auch den nordöstlichen Staaten der USA. Des Weiteren ist National Grid als Gasversorger in Großbritannien mit einem landesweiten Netzwerk an Hochdruckleitungen aktiv.



Zusätzlich bietet National Grid Dienstleitungen im Bereich Installationen, Wartung und Zählerablesung für nationale und internationale Gas- und Stromversorger an und betreibt LNG Speicherterminals in Großbritannien und in den USA. National Grid plc beliefert rund elf Millionen Haushalte und Unternehmen in Großbritannien sowie über sieben Millionen Verbraucher in den USA mit Strom und Gas und ist einer der weltweit größten privaten Energiedienstleister. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in London, UK. (21.05.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - National Grid-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von National Grid plc (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NNGF, London: NG/, Nasdaq OTC-Symbol: NGGTF) unter die Lupe.Der britische Versorger habe am Donnerstag den Markt mit sehr guten Quartalszahlen überrascht. Die Anleger hätten das Zahlenwerk honoriert und die National Grid-Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch gehievt. Außerdem habe es in Form des "Golden Cross" ein relativ seltenes Kaufsignal gegeben, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.05.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link