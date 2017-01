London Stock Exchange-Aktienkurs National Grid-Aktie:

Kurzprofil National Grid plc:



National Grid plc (ISIN: GB00B08SNH34, WKN: A0ETYW, Ticker-Symbol: NNGE, London: NG., Nasdaq OTC-Symbol: NGGTF) ist eine international tätige Unternehmensgruppe im Bereich Energieversorgung. Die Geschäftssegmente sind in UK Stromversorung, UK Gasversorgung und Gasverteilung, US Regulated und andere Aktivitäten gegliedert. Der Konzern besitzt und betreibt Stromnetze in Großbritannien und Wales wie auch den nordöstlichen Staaten der USA. Des Weiteren ist National Grid als Gasversorger in Großbritannien mit einem landesweiten Netzwerk an Hochdruckleitungen aktiv.



Zusätzlich bietet National Grid Dienstleitungen im Bereich Installationen, Wartung und Zählerablesung für nationale und internationale Gas- und Stromversorger an und betreibt LNG Speicherterminals in Großbritannien und in den USA. National Grid plc beliefert rund elf Millionen Haushalte und Unternehmen in Großbritannien sowie über sieben Millionen Verbraucher in den USA mit Strom und Gas und ist einer der weltweit größten privaten Energiedienstleister. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in London, UK. (03.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - National Grid-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie von National Grid plc (ISIN: GB00B08SNH34, WKN: A0ETYW, Ticker-Symbol: NNGE, London: NG., Nasdaq OTC-Symbol: NGGTF).Der Konzern verkaufe einen Anteil von 61% an seinem britischen Gasverteilungsgeschäft (bereinigtes EBIT Gj. 2015/16: 878 Mio. GBP, entspricht 21% des bereinigten Konzern-EBIT) an ein Konsortium. Im Zusammenhang mit der Transaktion wolle National Grid 4 Mrd. GBP an die Aktionäre per Sonderdividende in Q2/2017 (mind. 75% der Ausschüttung; entspreche mind. 80 GBp per Aktie) sowie per Aktienrückkäufe ausschütten. Zudem hätten sowohl der Konzern als auch das Käufer-Konsortium Interesse bekundet, einen weiteren Anteil von 14% zu ähnlichen Konditionen zu (ver-)kaufen.Der Deal komme nicht überraschend. Die National Grid-Aktie (1 Jahr: +2%) sollte von den Aktienrückkäufen sowie der Sonderdividende gestützt werden. Nach Abschluss der Transaktion werde Diermeier seine Erwartungen anpassen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die National Grid-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten" ein. Das Kursziel werde bei 10,50 GBP belassen. (Analyse vom 03.01.2017)