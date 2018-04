Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nanogate AG:



Nanogate (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G) ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in Materialien und Oberflächen. Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien ergeben.



Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf die vier Branchen Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how.



Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei- und dreidimensionale Komponenten) in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe, z.B. Glazing) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen, vor allem Energieeffizienz) sowie externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Prozessen sowie Cleantech-Anwendungen erzielen.



Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V., die Vogler GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG und der Plastic-Design GmbH. (25.04.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Nanogate-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Beschichtungsspezialisten Nanogate AG (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G) kaufenswert.Ralf Zastrau, CEO des Spezialisten für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, drücke weiter kräftig aufs Wachstumstempo. Für das Jahr 2018 erwarte Nanogate einen Umsatz von mehr als 220 Mio. Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2008 habe das Unternehmen lediglich einen Umsatz von 12 Mio. Euro erzielt. Inzwischen bewege sich Nanogate in anderen Dimensionen. Der massive Umsatzanstieg resultiere einerseits aus organischem Wachstum und andererseits aus Akquisitionen. Jüngst habe sich Zastrau die Kunststoffsparte der österreichischen HTI High Tech Industries AG einverleibt. Aus dem Zukauf rechne der CEO ab dem Jahr 2018 mit einem zusätzlichen Umsatz von bis zu 30 Mio. Euro.Das habe Zastrau den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. "Dieser Zukauf passt sehr gut in unser Portfolio. Wie üblich bei unseren Übernahmen, werden wir auf margenschwache Umsätze eher verzichten, weshalb sich der zusätzliche Umsatz aus Übernahmen meistens zunächst etwas reduziert. Bereits in 2018 erwarten wir einen positiven Beitrag zum EBITDA aus dieser Transaktion." Gekauft worden sei die Einheit der Österreicher mit Aktien. 275.000 Aktien entstünden dadurch. Das entspreche einem Kaufpreis von ca. 12 Mio. Euro. Nanogate gewinne mit der Übernahme einen neuen Aktionär mit einem Anteil von knapp 6%. Hierbei handle es sich um die Investmentgruppe QInvest LLC aus Katar.Mit diesem Zukauf und der Übernahme der amerikanischen Jay Systems im Herbst 2016 habe Nanogate einen kräftigen Sprung nach vorne gemacht. Bezüglich Zukäufen wolle es Zastrau zunächst einmal ruhiger angehen lassen. "Wir sehen für dieses Jahr keine weitere große Akquisition. Kleinere Technologiezukäufe sind nicht auszuschließen." Das bedeute jedoch längst nicht, dass sich Zastrau eine Pause gönne. "Wir wollen 2018 massiv investieren und Innovationen vorantreiben." Für dieses Jahr sei dafür ein Betrag von 20 Mio. Euro budgetiert. Im Fokus stünden zusätzliche Anwendungen und Systeme für die Metallisierung von Kunststoffen (N-Metals Design) sowie die Kombination von Kunststoff und Elektronik (Integrated Smart Surfaces). Überdies würden die Fertigungskapazitäten und bisherige Oberflächenkompetenzen erweitert. Die Investitionen sollten sich bereits ab dem Jahr 2019 auszahlen.2018 werde für Nanogate in mehrfacher Hinsicht ein spannendes Jahr. Die Produktion für die Technologieplattform N-Metals Design am Standort Neunkirchen sei aufgenommen worden, und auch an anderen Standorten habe der Konzern nach eigenen Angaben große Fortschritte erreicht. "In diesem Jahr werden wir den Durchbruch bei der Metallisierung sehen." Zastrau gehe davon aus, dass neue Serienproduktionen demnächst starten würden." Wir haben mehrere Aufträge in der Pipeline".Zudem rechne er mit weiteren Aufträgen für den Bereich New Mobility. Jüngst habe das Unternehmen hierfür Aufträge im Millionenvolumen vermeldet. Bei den Projekten für zwei deutsche Premiumhersteller setze Nanogate auf seine Kunststoff-Technologien, die unter der Marke N-Glaze vertrieben würden und mit komplexen elektronischen Systemen harmonieren würden. Weitere Orders sollten 2018 folgen. "Unsere Pipeline ist insgesamt sehr stark. Wir haben in vielen Bereichen große Potenziale und sehen auch in 2018 eine massive Dynamik für unser Geschäft", so Zastrau.Die erhöhten Abschreibungen als auch steigenden Finanzierungskosten würden in der Summe dafür sorgen, dass die Nettoergebnisse von Nanogate nicht wirklich hübsch ausfallen würden. 2017 dürfte sich das Nettoergebnis lediglich auf 2,5 Mio. Euro belaufen. 2018 werde es nicht viel mehr; vermutlich sogar ein Tick weniger. 2019 sollten sich die Nettoergebnisse steigern und 2020 signifikant verbessern. Nanogate fokussiere sich auf massives Wachstum. Allerdings müssten die Nettoergebnisse irgendwann auch mitziehen, sonst werde es mit der Bewertung der Aktie sehr schwer. Spätestens 2020 dürfte dies der Fall sein. Positiv: Der operative Cashflow entwickle sich stets in die richtige Richtung und sei positiv. Bereinigt sei auch der Free Cashflow ausgeglichen bzw. leicht positiv.Die Aktie von Nanogate habe sich im Zeitraum von einem Jahr nicht von der Stelle bewegt, auch wenn die Aktie zwischendurch neue Rekordhochs von mehr als 50 Euro erreicht habe. Nach Meinung der Experten habe das Papier nunmehr ausreichend korrigiert und könnte aus der etwas längeren Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen.Die Nanogate-Aktie ist kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 25.04.2018)