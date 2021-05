Börsenplätze NanoRepro-Aktie:



Kurzprofil NanoRepro AG:



Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109, WKN: 657710, Ticker-Symbol: NN6) ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird.



Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen HIV-Test, einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, zur Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. (27.05.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NanoRepro: Der Covid-19-Test-Profiteur - AktienanalyseVon unter einem Euro auf mehr als 20 Euro in rund sieben Monaten - die NanoRepro-Aktie (ISIN: DE0006577109, WKN: 657710, Ticker-Symbol: NN6) ist einer der größten Pandemie-Profiteure, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen habe mehrere Covid-19-Tests zur Zulassung gebracht, unter anderem auch einen Selbsttest für die Anwendung daheim. Dafür habe das Unternehmen im März einen Großauftrag im Volumen von 200 Mio. Euro erhalten. Kein Wunder, dass die kurz darauf folgende Kapitalerhöhung überzeichnet gewesen sei. Die frischen Mittel von knapp zwölf Mio. Euro würden NanoRepro in die Lage versetzen, das Geschäft deutlich auszuweiten.Auf Basis der bereits vorliegenden Bestellungen rechne das Management mit einem Gesamtumsatzvolumen zwischen 250 Mio. und 400 Mio. Euro sowie einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 60 Mio. und 100 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2020 habe NanoRepro einen Umsatz von 16,9 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen von 4,7 Mio. Euro erzielt. "Ertrags- und Liquiditätslage sind hervorragend. Die gute wirtschaftliche Basis bildet eine wichtige Grundlage, um in den nächsten Jahren neue strategische Geschäfts-felder zu entwickeln und langfristig profitabel zu sein", so NanoRepro-CFO Stefan Pieh. Bis dato habe der Konzern in diesem Jahr bereits Umsätze und Auftragseingänge von etwa 120 Mio. Euro verbuchen können.Trotz dieser herausragenden Entwicklung sei die NanoRepro-Aktie zuletzt wieder erheblich unter die Räder gekommen und sogar in den einstelligen Euro-Bereich abgerutscht. Börsianer würden sich um die Nachhaltigkeit des Geschäfts sorgen. Doch NanoRepro kontere: "Derzeit ist nicht damit zu rechnen, dass sich der Markt für die Corona-Testverfahren im Inland gravierend verringern wird", heiße es im Geschäftsbericht. Und: " NanoRepro hat überdies nennenswerte Anstrengungen unternommen und arbeitet weiterhin daran, Testverfahren im europäischen und außereuropäischen Ausland abzusetzen."Das derzeitige Kursniveau bietet für spekulative Anleger durchaus wieder mehr Chancen als Risiken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link