Vor dem Hintergrund der reduzierten Prognosen für die GJ 2018-2020 hätten die Analysten ihr Kursziel für die NanoFocus AG von 3,20 EUR auf 2,45 EUR (bisher: gesenkt. Der faire Wert auf Grundlage ihres DCF-Modells betrage nun 2,45 EUR je Aktie (zuvor: 3,20 EUR).



Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus unverändert das Rating "kaufen", so Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG. Durch die eingegangene Kooperation mit Mahr, die Fokussierung auf spezifische Kundenlösungen (Branchenlösungen) in den Bereichen custom und OEM und den weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs, seien die Analysten davon überzeugt, dass NanoFocus langfristig höhere Rentabilitätsniveaus erreichen könne. (Analyse vom 13.09.2018)



Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) ist Wegbereiter und Technologieführer einer neuen Generation hochpräziser optischer 3-D-Oberflächenanalysetools für Labor und Produktion. Das Unternehmen revolutioniert mit seinen bedienungsfreundlichen, robusten und wirtschaftlichen Instrumenten den Markt der Oberflächenanalyse und ermöglicht Anwendern aus Wissenschaft und Industrie die dreidimensionale Abbildung und Kontrolle von Oberflächen mit Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich. (13.09.2018/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - NanoFocus-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F).Im Geschäftsjahr 2017 habe NanoFocus Umsatzerlöse in Höhe von 11,82 Mio. EUR und damit 4,1% weniger als im Vorjahr generiert. Hauptursächlich hierfür sei insbesondere die verhaltene Investitionsneigung der Automobilindustrie vor dem Hintergrund des Abgasskandals gewesen. Im Zuge dessen seien erwartete Aufträge ausgeblieben oder seien verschoben worden, wobei generell kleinere Anlagen von den Automobilherstellern und -zulieferern geordert worden seien. Die Kernsegmente Standard/Labor und OEM hätten sich in 2017 hingegen gut entwickelt. Diese Segmente hätten sich erneut als ein zuverlässiger Umsatzlieferant erwiesen.Trotz des moderaten Umsatzrückgangs habe das EBITDA mit 0,22 Mio. EUR (VJ: -0,97 Mio. EUR) in den positiven Bereich gedreht werden können. Dies sei v.a. durch die abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen erreicht worden. So hätten die Personalaufwendungen um 6% (-0,31 Mio. EUR) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 15,0% (-0,60 Mio. EUR) reduziert werden können. Durch diese deutlichen Restrukturierungserfolge habe die "Gewinneintrittsschwelle" wesentlich gesenkt werden können. Im Rahmen der Restrukturierungsmaßnahmen sei auch die Überprüfung aller Vermögensgegenstände auf Werthaltigkeit vorgenommen worden. In diesem Zusammenhang seien Abwertungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Vorräte und latente Steuern in Höhe von insgesamt 4,13 Mio. EUR durchgeführt worden. Bedingt durch diese hohen Abwertungen sei es zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -4,81 Mio. EUR gekommen.NanoFocus habe im April des laufenden Geschäftsjahres den Abschluss einer Vertriebspartnerschaft (sowie Produktentwicklungspartnerschaft) mit einem weltweit führenden Fertigungsmesstechnikunternehmen, der Mahr GmbH (Umsatz der Mahr-Gruppe 2017: 277,4 Mio. EUR), bekannt geben können, der zudem mit einer Beteiligungsquote von über 20,0% auch Großaktionär der NanoFocus AG sei. Im Rahmen der Kooperation habe Mahr die weltweiten Exklusiv-Rechte für alle Produkte des Standard-Bereichs der NanoFocus (µsurf‐/ µscan‐Produkte) erworben, die das bisherige Produktprogramm des Unternehmens ergänzen sollten.NanoFocus erhalte somit Zugang zum weltweiten Vertriebsnetz und Servicenetzwerk von Mahr und könne damit von der "Vertriebspower" dieser Gesellschaft profitieren. Hierbei solle die von beiden Partnern konzipierte Produktreihe "MarSurf CM" weltweit vermarktet werden (White-Label-Reselling-Ansatz). Durch diese Kooperation verbessere NanoFocus insgesamt seine Marktposition im Kernbereich Standard/Labor und stärke hierbei vor allem seinen internationalen Vertrieb.Im ersten Halbjahr 2018 sei insbesondere aufgrund des Umstellungsprozesses (organisatorische sowie vertriebliche Abläufe) infolge der im April eingegangenen Mahr-Kooperation ein Umsatzrückgang um 5,9% auf 4,79 Mio. EUR (VJ: 5,09 Mio. EUR) verzeichnet worden. Aufgrund des rückläufigen Geschäftsverlaufs und hohen Sonderkosten habe ebenso ein Rückgang des Nettoergebnisses hingenommen werden müssen. So sei das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr von 1,29 Mio. EUR auf -1,73 Mio. EUR gesunken. Entgegengesetzt hätten Einsparungen im Personal- und Sachkostenbereich gewirkt.Der Auftragseingang der NanoFocus sei im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr mit 5,12 Mio. EUR (VJ: 6,56 Mio. EUR) um 22,0% gesunken. Der Auftragsbestand zum 30.06.2018 sei mit 1,99 Mio. EUR um 1,42 Mio. EUR geringer ausgefallen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zum 30. August 2018 habe NanoFocus einen Auftragseingang von 8,10 Mio. EUR verzeichnen können. Hiermit sei der zum Halbjahresstichtag gesunkene Wert weitestgehend kompensiert worden.Für das Geschäftsjahr 2018 würden die Analysten mit einem leichten Umsatzanstieg und einer deutlichen operativen Ergebnisverbesserung rechnen. Konkret würden sie mit Umsatzerlösen in Höhe von 12,00 Mio. EUR und einem EBITDA von 0,44 Mio. EUR kalkulieren. Für die Folgejahre 2019 und 2020 würden die Analysten eine dynamische Umsatzentwicklung und aufgrund von prognostizierten Skaleneffekten mit einer überproportionale Ergebnisentwicklung erwarten. Entsprechend würden sie für das GJ 2019 von Umsatzerlösen in Höhe von 13,30 Mio. EUR und einem EBITDA von 1,14 Mio. EUR ausgehen. Im darauffolgenden GJ 2019 würden die Analysten mit einem erneuten Umsatzanstieg auf 14,00 Mio. EUR und hierbei mit einem EBITDA von 1,44 Mio. EUR rechnen.