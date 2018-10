Hamburg (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche steht die Veröffentlichung der Daten zur Inflationsentwicklung an sowie die der Einkaufsmanagerindices verschiedener Eurostaaten und der US-Arbeitsmarktbericht, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Dabei werde vor allem die Stimmungslage in den Unternehmen bzw. unter den Einkaufsmanagern genau beobachtet. Diese notierten würden teilweise nur noch knapp über dem Wert von 50 notieren, eine Marke die eine expansive wirtschaftliche Entwicklung anzeige. Allen voran werde die Stimmungslage aber weiterhin von dem nicht enden wollenden Handelskrieg zwischen den USA und China bzw. Europa belastet. Durch die gestrige Ankündigung Angela Merkels, im Dezember nicht mehr für den Parteivorsitz zu kandidieren und ab 2021 nicht länger als Kanzlerin zur Verfügung zu stehen, könnte eine dringend notwendige politische Aufbruchsstimmung in Berlin entstehen. Diese würde auch die Börsen von den derzeit allgegenwärtigen Problemfeldern ablenken. Ökonomisch relevante Themen, mit denen sich potenzielle Nachfolger profilieren könnten, gebe es genug, von der Ausrichtung der deutschen Wirtschaft auf die Herausforderungen der Digitalisierung und der Demografie bis zur Neuordnung Europas. (30.10.2018/ac/a/m)



