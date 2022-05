Börsenplätze Nagarro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

125,20 EUR +4,68% (26.05.2022, 18:45)



Xetra-Aktienkurs Nagarro-Aktie:

122,12 EUR +2,97% (26.05.2022, 17:35)



ISIN Nagarro-Aktie:

DE000A3H2200



WKN Nagarro-Aktie:

A3H220



Ticker-Symbol Nagarro-Aktie:

NA9



Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. (26.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) unter die Lupe.In dem von viel Verunsicherung geprägten Marktumfeld seien einige deutsche Technologiewerte unter Druck geraten. Auch die Nagarro-Aktie habe deutlich korrigiert, habe sich zuletzt jedoch zumindest stabilisieren können. Dank des dynamischen Wachstums dürfte der Kurs des Münchner IT-Dienstleisters schon bald wieder den Vorwärtsgang einlegen.Das Wachstum zeige sich auf allen Ebenen. Nagarro profitiere vom hohen Digitalisierungsbedarf in der Geschäftswelt. Die Gesellschaft sei spezialisiert auf selbst entwickelte digitale Produkte und IT-Dienstleistungen für Kunden, bei denen keine marktverfügbare Standardsoftware in Frage komme. Die Prognose für das Gesamtjahr sei bereits im April angehoben worden.Bei den beeindruckenden Aussichten dürfte die Nagarro-Aktie des gefühlt am schnellsten wachsenden IT-Spezialisten schon bald real aufdrehen und eine Aufholjagd starten. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link