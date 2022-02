Börsenplätze Nagarro-Aktie:



DE000A3H2200



A3H220



NA9



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. (24.02.2022/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller AKO Capital LLP geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Nagarro SE ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds AKO Capital LLP bauen ein Short-Engagement in den Aktien von Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) auf.Die Finanzprofis des Hedgefonds AKO Capital LLP haben am 22.02.2022 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Nagarro SE-Aktien in Höhe von 0,57% eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Nagarro SE:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,63% der Nagarro SE-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.