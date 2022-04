Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Nagarro befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Nagarro SE:



Nagarro (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) ist ein weltweit agierendes Unternehmen für digitale Produktentwicklung. Das Full-Service-Portfolio umfasst Digital Product Engineering, E-Commerce und Customer Experience Services, Managed Services, ERP-Beratung und Technologie-Dienstleistungen. Kunden entscheiden sich für Nagarro aufgrund der einzigartigen Kombination aus digitaler Entwicklungskompetenz, unternehmerischer Denk- und agiler Arbeitsweise sowie globaler Präsenz. Nagarro beschäftigt über 8.400 Mitarbeiter in 25 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com. (13.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nagarro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie der Nagarro SE (ISIN: DE000A3H2200, WKN: A3H220, Ticker-Symbol: NA9) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die digitale Transformation laufe. Kein Wunder: IT-Landschaften müssten kontinuierlich verändert werden. Eine veraltete Dateninfrastruktur könne sich kein Unternehmen leisten. Die Herausforderungen würden immer komplexer. Dieser Trend spiele auch Nagarro in die Karten. Dennoch hätten die Aktie nur wenige Anlegern auf dem Zettel. Ein Fehler!Nagarro stehe seinen Kunden der bei Transformation, Anpassung an neue Gegebenheiten und dem Neuaufbau mit seinen digitalen Dienstleistungen zur Seite. Das ehemalige Allgeier-Spin-off sei spezialisiert auf selbst entwickelte digitale Produkte und IT-Dienstleistungen für Kunden, bei denen keine marktverfügbare Standardsoftware infrage komme.Die Visibilität der Geschäftsentwicklung habe sich seit der Abspaltung im Dezember 2000 deutlich verbessert. Das in der IT-Branche wichtige Fachpersonal sei seitdem von 8.700 auf 15.000 erhöht worden - Tendenz steigend. Trotz der hohen Anforderungen von CEO Manas Fuloria sei damit eine wichtige Wachstumsbremse gelöst worden. Die zwischenzeitlich angehobenen Prognosen für 2021 seien übertroffen worden. Beim Umsatz stünden 546 Millionen Euro (Vorjahr: 430 Millionen Euro) zu Buche. Die bereinigte EBITDA-Marge werde bei rund 14,6 Prozent gesehen.Nagarro habe seine Hausaufgaben gemacht und profitiere vom hohen Digitalisierungsbedarf in der Geschäftswelt. Das dürften die nächsten Zahlen klar zeigen. Ein Blick auf den Chart zeige, dass sich der Abstand zu den bisherigen Höchstständen trotz der operativen Fortschritte deutlich vergrößert habe."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot daher auf ein dynamisches Comeback in Richtung 190 Euro, so Michael Schröder. (Analyse vom 13.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link