Die Experten seien daher der Meinung, dass eine Inflationsphase letztlich für das Wachstum vieler Unternehmen, in die sie investiert seien, von Vorteil sein könne, da sie die Wirtschaftlichkeit nachhaltiger Unternehmen attraktiver mache und die Investitionen in den Übergang zu kohlenstoffarmer Energie beschleunige.



Unter dem Aspekt des kohlenstoffarmen Übergangs würden die Experten die Ergebnisse der jüngsten COP26 positiv sehen. Der Klimavertrag habe dafür gesorgt, dass wichtige Länder, darunter Indien und China, ehrgeizigere Emissionsziele anstreben würden. Wichtig sei, dass sich alle Länder darauf geeinigt hätten, ihre national festgelegten Beiträge jährlich statt alle fünf Jahre zu überprüfen. Da die Länder stärker in die Pflicht genommen würden, würden sie erwarten, dass sich der Reduktionsprozess beschleunigen werde. Die Experten würden sogar davon ausgehen, dass der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft schneller vonstattengehen könnte als die einzelnen nationalen Netto-Null-Ziele: Innovation und Kostensenkungen bei sauberen Technologien würden es den Regierungen ermöglichen, stärker auf das politische Gaspedal zu drücken.



Aus der Investmentperspektive seien die Analysten mehr an der Richtung und dem Tempo der Entwicklung interessiert als an der Momentaufnahme. Die COP26 habe deutlich signalisiert, dass sich die Weltgemeinschaft einig sei und eine beschleunigte Dekarbonisierung notwendig sei. Allein im Jahr 2021 habe man erhebliche Fortschritte beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft gesehen. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen (EVs) seien in der ersten Jahreshälfte 2021 im Vergleich zu 2020 deutlich gestiegen, was das Tempo des Fortschritts zu einer dekarbonisierten Wirtschaft verdeutliche.



Die Experten würden nicht davon ausgehen, dass sich dieser Trend verlangsame, da höhere Ölpreise und staatliche Initiativen die Nachfrage nach E-Fahrzeugen weiter ankurbeln würden. Darüber hinaus seien auf der COP26 große Fortschritte beim Emissionshandel, bei der Transparenz der Rechnungslegung und der Berichterstattung über Ziele und Emissionen sowie bei den Zusagen zur Finanzierung der Energiewende in den Entwicklungsländern erzielt worden. Diese Entwicklungen könnten ein starker Impuls für den Wandel sein.



Die Experten würden sich weiterhin auf die Trends der Digitalisierung, der Elektrifizierung und der Dekarbonisierung konzentrieren, die zu den treibenden Kräften der globalen Wirtschaft würden. Dies werde auch weiterhin ihre Anlageentscheidungen und die Konstruktion ihrer Portfolios bestimmen. Bei ihrem Ansatz gehe es darum, Unternehmen zu identifizieren, die auf langfristige, nachhaltige Entwicklungsthemen ausgerichtet seien und eine positive Rolle bei der Transformation der Weltwirtschaft hin zu einer nachhaltigeren Struktur spielen würden. Die Experten würden nach Unternehmen suchen, die in diesem Zusammenhang interessante Wachstumschancen hätten, über eine Innovationskultur verfügen würden und finanziell solide aufgestellt seien. Sie seien nach wie vor von der Vielfalt der Anlagemöglichkeiten begeistert, die sie im Jahr 2022 und darüber hinaus sehen würden. (03.12.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Wie schon im Jahr 2021 erwarten wir auch für 2022 ein Marktumfeld, das von anhaltenden Spannungsfeldern zwischen säkularen Wachstumsunternehmen und der "Wiedereröffnung" nach der Pandemie gekennzeichnet sein wird, so Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities, Janus Henderson Investors.Die Experten seien der Meinung, dass die starken säkularen Wachstumstrends der Digitalisierung und Elektrifizierung das Marktgeschehen im nächsten Jahrzehnt dominieren dürften, weil die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft an Fahrt gewinne. Da die Weltwirtschaft jedoch mit dem Inflationsdruck infolge der durch die Pandemie verursachten Verwerfungen zu kämpfen habe, würden sie mit erhöhter Volatilität rechnen.Bei der Bewertung der Chancen nachhaltiger Aktien in diesem Umfeld dürfe nicht vergessen werden, dass die Inflation oft den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich trage: Höhere Preise würden die Unternehmen zu Investitionen in Effizienz, Substitution und Technologie veranlassen. Dies könne die Rentabilität von sauberen Technologien, Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien oft erhöhen. Die Experten würden daher glauben, dass ein inflationärer Hintergrund für viele Unternehmen, in die sie investieren würden, günstig sein werde. Darüber hinaus würden sie in der Regel nach Unternehmen suchen, die über ein starkes Franchise verfügen und ein überzeugendes Wertversprechen für ihre Waren und Dienstleistungen böten. Denn diese Art von Unternehmen dürfte eine Preisgestaltungsmacht haben, die es ihnen ermögliche, höhere Inputkosten weiterzugeben.