Kurzprofil Nabaltec AG:



Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec weltweit hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide".



Die steigenden Anforderungen an den Brandschutz wie z. B. CPR in Europa, Selbstverpflichtungen der Unternehmen sowie das zunehmende Umweltbewusstsein führen dazu, dass sich nachhaltige, umweltschonende Produkte und Verfahren verstärkt durchsetzen. Aufgrund des weltweit steigenden Bedarfs an hochwertigen Spezialoxiden zur effizienten und nachhaltigen Stahlerzeugung sind die Produkte gefragt. Zudem profitiert Nabaltec von Trends wie Elektromobilität und Energiespeicherung. Nabaltec beschäftigt ca. 470 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Jahresumsatz von rd. 169 Mio. Euro. (19.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nabaltec-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemieherstellers Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) unter die Lupe.Nabaltec hätten nur wenige Anleger auf dem Kurszettel. En Fehler! Der Nischenplayer verfüge über hervorragende Wachstumsperspektiven und könnte in Sachen E-Mobilität in Zukunft mit vorneweg fahren. DER AKTIONÄR habe den Titel Ende Januar in Ausgabe 05/19 als "Hot-Stock der Woche" vorgestellt. Die kürzlich präsentierten vorläufigen Zahlen für 2018 würden belegen: Auch wenn sich die Nabaltec-Aktie im laufenden Jahr schon deutlich von ihren Tiefstständen habe lösen können, bleibe das Papier extrem aussichtsreich.Die Nachfrage nach halogenfreien, flammhemmenden Füllstoffen und Spezialoxiden sei ungebrochen. 2019 werde ein spannendes Jahr für das Unternehmen - weil die US-Tochter Nashtec wieder voll in Betrieb sei und ein weiterer US-Standort die Produktion starten werde. Für viel Fantasie sorge das Thema Böhmit. Nabaltec dürfte daher auf Wachstumskurs bleiben und im Schatten der großen Konzerne bei kontinuierlich steigenden Umsätzen hohe Renditen erwirtschaften.Das Fazit hat Bestand: Auch wenn sich die Nabaltec-Aktie im laufenden Jahr schon deutlich von ihren Tiefstständen lösen konnte, bleibe der Titel ein heißes Eisen mit viel Potenzial, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Mit dem Sprung über die 30-Euro-Marke würde ein massives Kaufsignal geliefert. Das nächste Kursziel warte dann bei 37,50 Euro. (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze Nabaltec-Aktie: