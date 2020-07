Xetra-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

19,10 EUR (24.07.2020)



ISIN Nabaltec-Aktie:

DE000A0KPPR7



WKN Nabaltec-Aktie:

A0KPPR



Ticker-Symbol Nabaltec-Aktie:

NTG



Kurzprofil Nabaltec AG:



Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen.



Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammschutzmitteln keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen.



Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. (27.07.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Nabaltec-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemieherstellers Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) unter die Lupe.Die Nabaltec-Aktie habe sich zuletzt wieder in Richtung des Tiefstands vom Corona-Crash bewegt. Nicht ohne Grund, denn die Gesellschaft sei von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie stark betroffen.Die aktuellen Zahlen von Nabaltec seien schlecht, aber es gebe auch einen Lichtblick: Der Böhmit-Umsatz sei auch in Q2 um 50% gestiegen, u.a. dank der Nutzung für die Elektromobilität. Das Unternehmen baue daher die Produktionskapazitäten für derartige Spezialitäten weiter aus, was perspektivisch die Rückkehr auf den Wachstumspfad begünstigen sollte.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" beobachten die Nabaltec-Aktie im Hinblick auf einen attraktiven Wiedereinstiegszeitpunkt. (Ausgabe 29 vom 25.07.2020)Börsenplätze Nabaltec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:19,10 EUR -0,78% (27.07.2020, 14:03)