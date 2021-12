Tradegate-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

37,10 EUR +0,54% (10.12.2021, 14:49)



Xetra-Aktienkurs Nabaltec-Aktie:

36,80 EUR -0,27% (10.12.2021, 14:33)



ISIN Nabaltec-Aktie:

DE000A0KPPR7



WKN Nabaltec-Aktie:

A0KPPR



Ticker-Symbol Nabaltec-Aktie:

NTG



Kurzprofil Nabaltec AG:



Die Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem halogenfreie, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen.



Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik und der Feuerfestindustrie. Die flammhemmenden Füllstoffe enthalten im Gegensatz zu den halogenierten Flammschutzmitteln keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und müssen nicht gesondert entsorgt werden. Vielmehr vermindern sie im Brandfall sogar die Entwicklung von umwelt- und gesundheitsschädlichen Rauchgasen.



Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. (10.12.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nabaltec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemieherstellers Nabaltec AG (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR, Ticker-Symbol: NTG) unter die Lupe.Im Schatten der großen Konzerne aus DAX und Co gebe es in Deutschland auch Unternehmen, die marktführend in ihrer Nische seien und dabei solide Renditen erwirtschaften würden. Einer dieser sogenannten Hidden Champions sei die in Schwandorf in der Oberpfalz ansässige Nabaltec AG. Der Anbieter von halogenfreien, flammhemmenden Füllstoffen und Spezialoxiden profitiere mit seinem breiten Anwendungsspektrum von der anhaltenden Nachfrageerholung und habe nach einem starken dritten Quartal Ende Oktober die Prognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal erhöht."Die Markterholung verlief erfreulicherweise in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mit einer höheren Dynamik als wir es zunächst erwartet hatten. Entsprechend ist es uns gelungen, bei Umsatz und Ertrag bereits wieder an die Werte des Jahres 2019 anzuknüpfen", so Vorstand Heckmann. Neben dem steigenden Umweltbewusstsein würden vielfältige Gesetzgebungen und freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie zu den potenziellen Wachstumstreibern gehören. Die steigenden Rohstoffkosten könnten größtenteils an die Kunden weitergeben werden. Mit den Lieferketten habe das Unternehmen dem Vernehmen nach bisher auch keine größeren Probleme.Die Gesellschaft verfüge über ein breit gefächertes Anwendungsspektrum. Es reiche von flammhemmenden Füllstoffen für die Kunststoffindustrie, die bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt würden, bis hin zu Füllstoffen und Additiven, die als Weißpigmente in Farben verbraucht würden. Im Produktsegment der "Spezialoxide" drehe sich alles um keramische Rohstoffe zum Einsatz in der Feuerfestindustrie wie feuerfeste Auskleidungen für die Öfen und verschleißbeständigeren Keramiken für die Poliermittelindustrie."Der Aktionär" habe bereits frühzeitig auf die guten Perspektiven sowie die Chancen und Risiken bei Nabaltec hingewiesen. Der Aufwärtstrend sei intakt. Die Aktie habe aus Sicht des "Aktionärs" genug Kraft, um erstmals in der Firmengeschichte und v.a. auch nachhaltig auf über 40 Euro zu steigen. Mit dem Sprung über 37,50 Euro würde aus charttechnischer Sicht ein entsprechendes frisches Kaufsignal generiert, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2021)