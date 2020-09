Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir greifen den Ratio-Chart zwischen dem NYSE Arca Gold Bugs und dem Goldpreis erneut auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Musik spiele bei diesem Kursverlauf in der Mitte des Charts: Hier sei die relative Entwicklung abgetragen. D. h. wenn der Ratio-Chart falle - wie seit Herbst 2007 gesehen -, dann entwickele sich der Goldpreis besser als die Goldminentitel. Nach dieser langen Abwärtstrendphase ergebe sich hier nun aber eine bemerkenswerte Entwicklung: Im Vergleich zum Goldpreis sei in den letzten Jahren eine Stabilisierung gelungen, welche inzwischen als Bodenbildung zu klassifizieren sei. Im Sommer sei es zudem zum Bruch des seit 2007 bestehenden Abwärtstrends gekommen. Die "zwei T’s: Trendwende + Trendbruch"" seien also erfüllt, so dass die nachhaltige Wende zum Besseren gelingen dürfte. Die lange Phase der Underperformance sollte also Geschichte sein. Im Gegenteil: Auf Sicht der nächsten Monate - wenn nicht gar Jahre - sollten sich die im NYSE Arca Gold Bugs zusammengefassten Minentitel besser entwickeln als der Goldpreis. (07.09.2020/ac/a/m)

