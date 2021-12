Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

271,00 EUR -4,63% (03.12.2021, 21:58)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

302,80 USD -5,75% (03.12.2021, 21:47)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (03.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe im Data-Center seine Umsätze im vergangenen Quartal satte 55 Prozent auf 2,94 Milliarden Dollar gesteigert - und das rasante Wachstum dürfte anhalten. Denn an den Grafikbeschleunigern des Chip-Herstellers führe kein Weg vorbei.Egal wo AWS, Azure oder Google Cloud ein neues Data-Center eröffnen würden - beinahe immer würden Grafikprozessoren von NVIDIA verbaut. Alleine im ersten Halbjahr seien zehn neue Server-Standorte mit NVIDIA-GPUs ans Netz gegangen. Zum Vergleich: AMD -Beschleuniger seien im ersten Halbjahr nur an sechs neuen Standorten verbaut worden.Dank seiner jahrzehntelangen GPU-Expertise habe sich NVIDIA einen First-Mover-Vorteil im Bereich des GPU-beschleunigten Data-Center gesichert. Denn die parallel aufgebaute Prozessorarchitektur einer GPU (Graphics Processing Unit) sei schneller im gleichzeitigen Verarbeiten sich ähnelnder Inputs als die für allgemeinere Aufgaben entwickelte CPU (Central Processing Unit). Wichtige Einsatzbereiche seien beispielsweise automatische Bilderkennung (Autonomes Fahren) oder Sprachverständnis (Smart Assistants).In der Zukunft sei ebenfalls kräftiges Wachstum im Data-Center zu erwarten. Denn die Analysten von J.P. Morgan würden schätzen, dass die Investitionen im Data-Center im zweiten Halbjahr um 20 Prozent und im nächsten Jahr sogar um 22 Prozent zulegen würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link