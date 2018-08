Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

215,04 Euro -0,20% (20.08.2018, 13:58)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

214,21 Euro +0,18% (20.08.2018, 14:10)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 244,60 -0,09% (20.08.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Wells Fargo Advisors:Aktienanalyst David Wong von Wells Fargo Advisors bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Trotz eines etwas gedämpften Q3-Ausblicks sollten sich Investoren nach Ansicht der Analysten von Wells Fargo Advisors auf den Produktzyklus von NVIDIA Corp. in 2019 und die langfristige Story hinsichtlich einer Ausweitung des Marktpotenzials fokussieren.Das Management habe sich zum Turing-basierten Produktzyklus sehr optimistisch geäußert.Analyst Aaron Rakers hält am Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 315,00 USD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: