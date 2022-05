Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die starken Data-Center-Ergebnisse der Konkurrenten hätten die NVIDIA-Aktie in den vergangenen Tagen nicht stützen können. Vielmehr sei es zuletzt weiter rasant nach unten gegangen. Allein am Montag hätten die Aktien von NVIDIA über neun Prozent auf 169,50 Dollar verloren.Die Performance 2022 sei bisher ernüchternd: Satte 44 Prozent habe die NVIDIA-Aktie im laufenden Jahr verloren. Insbesondere der schwächelnde Gesamtmarkt am Montag zeige, dass Anleger bezweifeln würden, dass der FED bei den anstehenden Zinserhöhungen eine sanfte Landung gelinge. Doch nicht nur der Markt zweifele, sondern auch die Notenbanker der Bank of England, die jüngst eine Rezession im nächsten Jahr vorhergesagt hätten.Stagflation bei gleichzeitig steigenden Zinsen sei Gift für die Wachstumsaktien aus dem Technologiebereich und damit auch für NVIDIA. Entsprechend düster sei das Chartbild. Die NVIDIA-Aktie notiere deutlich unter dem GD200, dem GD100 und dem GD50, habe gestern das untere Bollinger-Band gerissen und den Stabilisierungsversuch bei 183 Dollar auf einen Schlag abgebrochen. Das Chip-Papier stehe mit einem RSI von 32 sogar kurz davor in den überverkauften Bereich zu rutschen.Die Bewertung der NVIDIA-Aktie sei damit deutlich zurückgekommen und das Papier werde nur noch mit einem 22er KGV von 30 und einem 22er KUV von 12,2 bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.