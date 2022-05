Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

167,70 EUR +0,08% (27.05.2022, 11:24)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

178,51 USD +5,16% (26.05.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (27.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Titel sei am Mittwoch nachbörslich deutlich unter Druck geraten, nachdem NVIDIA beim Umsatzausblick die Erwartungen des Marktes verfehlt habe. Am Donnerstag habe die NVIDIA-Aktie jedoch die anfänglichen Verluste schnell wettmachen und am Ende sogar deutlich ins Plus drehen können.Der Chip-Spezialist rechne im laufenden zweiten Quartal nur mit Erlösen von 8,1 Mrd. Dollar, Analysten seien von gut 8,4 Mrd. ausgegangen. Als Gründe habe NVIDIA einerseits die Lockdowns in China genannt, andererseits belaste Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine das Geschäft.Das erste Quartal des laufenden Jahres sei aber stark verlaufen. Der Umsatz sei um 46 Prozent auf 8,3 Mrd. Dollar gestiegen. Damit habe NVIDIA die Schätzungen der Analysten um 200 Mio. Dollar übertroffen. Auch der Gewinn sei besser ausgefallen als von den Bankern erwartet.Beflügelt worden sei die NVIDIA-Aktie auch von bestätigten Kaufempfehlungen für die Aktie. Das US-Analysehaus Bernstein Research habe das Rating für NVIDIA nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der Chip-Spezialist sei überraschend stark ins Jahr gestartet, doch liege der Ausblick für das zweite Quartal unter den Erwartungen, habe Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Langfristig seien die Perspektiven gut geblieben, kurzfristig sorge aber die Lage in Russland und China sowie mit Blick auf Kryptowährungen für Unsicherheiten im Geschäft mit Grafikchips. Leistungsstarke Grafikchips würden zum Mining von Kryptowährungen eingesetzt.Dass die NVIDIA-Aktie trotz des schwächer als erwarteten Ausblicks zulegen konnte, ist ein klares positives Signal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link