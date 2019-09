Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

151,56 EUR -0,59% (03.09.2019, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

150,96 EUR -0,41% (03.09.2019, 10:34)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

167,51 USD +0,31% (30.08.2019, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (03.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die Schwäche im Data-Center sei ein Grund weshalb viele Hardware-Aktien wie NVIDIA im ersten Halbjahr an Schwung verloren hätten. Der Handelsstreit lasse insbesondere die asiatischen Tech-Riesen ihre Investitionen überdenken - mit Auswirkungen für die US-Firmen.Laut neuen Daten der Synergy Research Group hätten die 20 größten Internet-Konzerne und Cloud-Anbieter im zweiten Quartal ihre Investitionen in neue Data-Center zurückgefahren. Die Ausgaben für neue Hardware oder Flächen seien um rund 2% auf 28 Mrd. USD zurückgegangen. "Nehmen wir China aus der Gleichung heraus, würde der Markt ein Wachstum von vier Prozent sehen", habe Synergy Research Group-Chef-Analyst John Dinsdale gesagt. "Die Schwäche in China dürfte jedoch nur vorübergehender Natur sein, da die vier großen Hyperscale-Operators aus China ihre Umsätze schneller steigern als ihre US-Konkurrenten. Nachdem der finanzielle Gürtel nun enger geschnallt ist, dürften wir künftig die chinesischen Investitionen wieder steigen sehen", so Dinsdale.Positive Nachrichten für die Anleger bei den "Aktionär"-Empfehlungen wie NVIDIA. Der Trend steigender Data-Center-Ausgaben sei noch nicht vorbei und dürfte die Aktien der US-Hardware-Hersteller weiter antreiben. Die NVIDIA-Aktie bleibe ein Kauf, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: