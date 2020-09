Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

411,20 EUR -1,31% (11.09.2020, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

486,58 USD -1,20% (11.09.2020, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (13.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Eines der wichtigsten Unternehmen für die Smartphone-Industrie, der Chip-Designer Arm, stehe laut Medienberichten vor der Übernahme durch den Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA. Der Kaufpreis solle bei über 40 Mrd. USD liegen und der Deal könne in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden, hätten das "Wall Street Journal", die "New York Times" und die "Financial Times" am Wochenende berichtet. Der aktuelle Eigentümer, der japanische Technologie-Konzern SoftBank, habe für die britische Firma vor vier Jahren 32 Mrd. USD bezahlt.Von Arm stamme die Grund-Architektur der Chips, die in praktisch allen Smartphones und den weitaus meisten Tablet-Computern verwendet würden. Auf Basis der Arm-Designs würden u.a. Apple und Samsung die Prozessoren für ihre Smartphones entwickeln. Auch der Chipkonzern QUALCOMM, dessen Prozessoren in vielen Android-Telefonen stecken würden, greife darauf zurück.Die NVIDIA-Aktie könnte nach Einschätzung des "Aktionärs" aufgrund des hohen Kaufpreises kurzfristig unter Druck geraten. Langfristig könnte sich der Deal für Anleger aber lohnen. NVIDIA dürfte die Übernahme von Arm gemessen an Umsätzen und Gewinnen zum mächtigsten Chipkonzern der Welt machen. Anleger sollten an Bord bleiben und den Stopp bei 370 Euro beachten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: NvidiaBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link