Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

269,95 EUR -0,04% (17.02.2020, 13:30)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

289,79 USD +7,02% (14.02.2020, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NVIDIA sei einer der Top-Werte in der vergangenen Woche gewesen. Man habe nämlich sehr starke Zahlen vorgelegt, angetrieben vom Geschäft mit Daten-Centern. Die NVIDIA-Aktie sei schön nach oben gelaufen und notiere bei 290 USD. Die Analystengemeinde gebe grünes Licht für NVIDIA: 32 Kaufempfehlungen, 9 Halteempfehlungen und nur 2 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel werde bei 299 USD gesehen. Die Luft könnte nun also ein bisschen dünn werden. Andererseits stelle der Börsenexperte Folgendes fest: Wenn ein Wert laufe, dann laufe es einfach weiter. Die Anleger würden nämlich sehen, dass sich da relative Stärke aufbaue, und würden gerne reingehen.Den Chart der NVIDIA-Aktie finde der Aktienprofi nicht so toll. Nichtsdestotrotz sei die Bewertung von NVIDIA gar nicht so hoch. Von der Technik her ist es bei der NVIDIA-Aktie zu stark gelaufen und man müsste etwas abwarten, bis da ein bisschen Dampf aus dem Wert rauskommt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.02.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:269,55 EUR +0,79% (17.02.2020, 13:45)